ROMA (ITALPRESS) – Kylian Mbappè dovrebbe saltare la prossima partita della “sua” Francia agli Europei, in programma venerdì sera contro l’Olanda. A riportarlo è “Espn”, che spiega che l’attaccante non dovrebbe essere “rischiato” da Didier Deschamps per la seconda gara dei transalpini di Euro2024. Il ct Francia vorrebbe infatti “risparmiare” il capitano e utilizzarlo poi, in caso di necessità, nell’ultima sfida del girone D, contro la Polonia.

Una scelta precauzionale, quindi, nonostante le pressioni di Mbappè, volenteroso di tornare in campo subito nonostante la fattura al naso (arrivata nel finale dell’incontro vinto contro l’Austria all’esordio). L’attaccante ha deciso di evitare al momento l’intervento chirurgico, che lo avrebbe tenuto fuori verosimilmente per tutti gli Europei, e di usare, in caso, una maschera protettiva nelle prossime partite, in stile Osimhen.

La frattura è stata ridotta, è vero, ma per avere un “osso solido”, come spiega “L’Equipe”, “servono circa 15 giorni”. Intanto è virale in Francia il discorso fatto dallo stesso Mbappè negli spogliatoi, poco prima del fischio di inizio della gara contro l’Austria: “Divertitevi ragazzi, sono bei tempi. Sono le partite degli Europei. Non dobbiamo avere paura di niente, giochiamo. Se giochiamo, passerà. Qualunque cosa accada, l’arbitro, il campo, i tifosi, noi pensiamo alla partita. Abbiamo i giocatori per fare bene. Mettiamo la palla a terra e giochiamo con personalità”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]