Evenepoel vince l’Amstel Gold Race 2026 davanti a Skjelmose, decimo Frigo

ROMA (ITALPRESS) – Remco Evenepoel ha vinto la sessantesima edizione della “Amstel Gold Race”, la Classica della Ardenne disputata oggi lungo le strade della provincia del Limburgo, nei Paesi Bassi. Il belga della Red Bull – Bora Hansgrohe si è imposto nello sprint a due finale sul danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), vincitore della corsa nel 2025.

Gara durissima sin dai primi chilometri. Dopo una fuga iniziale – da evidenziare la prestazione del veneto Marco Frigo -, il gruppo ha recuperato su Huub Artz (Lotto Intermarché), Filip Maciejuk (Movistar Team), Frigo (NSN Cycling Team), Warren Barguil (Team Picnic PostNL), Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Joseba Lopez (Caja Rural – Seguros RGA), Siebe Deweirdt (Team Flanders – Baloise), Valentin Retailleau (TotalEnergies) e Abram Stockman (Unibet Rose Rockets). Il grande lavoro della Red Bull – Bora Hansgrohe ha permesso a Evenepoel di andare quindi in fuga con Skjelmose e, poi, di vincere la sua 74esima gara della carriera. In terza posizione, a 1’59”, il francese Cosnefroy Benoit (UAE Team Emirates-XRG), che ha vinto la volata dei migliori otto inseguitori. Decimo posto per il mai domo Frigo.

“Amo tanto questa corsa, ci sono queste salite corte ma esplosive. La gara odierna si è ‘aperta’ sempre nello stesso punto dello scorso anno. Il mio sprint è migliorato parecchio; i miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro eccellente nella prima parte della corsa, non è stato facile rimanere calmi. Per me questa è una corsa appena sotto le Monumento, volevo vincerla. Sono fortunato ad aver vinto così tanto in carriera”, ha dichiarato l’olandese.

– foto IPA Agency –

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