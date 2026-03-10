Francesco Schittulli presenta il libro “Una vita per vincere il cancro” a Viterbo

VITERBO (ITALPRESS) – Un appuntamento di rilievo nazionale dedicato alla lotta contro i tumori e alla cultura della prevenzione farà tappa nel cuore della Tuscia. Alle ore 17.00, presso la Parrocchia Sacra Famiglia di Viterbo (Via Santa Maria in Silice, 3), verrà presentato il libro “Una vita per vincere il cancro” del Prof. Francesco Schittulli, senologo, chirurgo oncologo e Presidente Nazionale della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Il volume non è solo un’autobiografia professionale, ma un viaggio che parte dall’infanzia di Schittulli, esaltando il valore della famiglia, quello degli insegnamenti ricevuti durante la sua formazione, nonché il valore storico-politico legato all’influenza di esponenti di rilievo come Aldo Moro, fino ad arrivare alla formazione medica e al cruciale incontro con Umberto Veronesi, figura che ne ha segnato profondamente l’impegno clinico e umano. Il cuore dell’opera risiede in un messaggio potente: la prevenzione non deve essere percepita come un obbligo sanitario, ma come un autentico stile di vita e lo strumento primario per la tutela della propria salute. L’iniziativa nasce dalla proficua collaborazione tra la LILT e la Lifesport SSD, con l’organizzazione curata dal suo Presidente Gianclaudio Croce. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità locale, promuovendo un dialogo aperto tra cittadini, istituzioni e mondo della medicina.

L’incontro sarà moderato dal noto giornalista televisivo Paolo Di Giannantonio e vedrà alternarsi sul palco personalità di altissimo profilo: Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo; Egisto Bianconi, Direttore Generale della ASL di Viterbo; Giuseppe Fioroni, Coordinatore LILT Lazio; Francesco Coccopalmerio, Presidente Emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Francesco Schittulli, Autore del libro e Presidente Nazionale LILT. “La prevenzione è l’arma più efficace che abbiamo per vincere il cancro. – dichiara Schittulli – Portare questo messaggio a Viterbo, attraverso il racconto di una vita dedicata alla medicina, è un passo fondamentale per costruire una comunità più consapevole e sana. Per questo ringrazio la LIFESPORT SSD per l’impegno e per aver compreso l’importanza di intervenire sinergicamente nei territori” È inoltre prevista la partecipazione di numerose autorità, tra Marco Salvi (Vescovo di Civita Castellana), il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, la Sindaca di Viterbo Chiara Frontini e la Rettrice dell’Università degli Studi della Tuscia Tiziana Laureti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).