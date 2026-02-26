ROMA (ITALPRESS) – “Riunione al MIT per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza di Niscemi, che ancora fa i conti con le conseguenze della frana. Massimo impegno, siamo al fianco dei territori colpiti”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
– Foto profilo X Matteo Salvini –
(ITALPRESS).
