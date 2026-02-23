Frana Niscemi, Crosetto “La Difesa rimane vicina alla comunità proteggendola ed aiutandola”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il presidente Mattarella, la sua vicinanza alla popolazione rappresenta un punto di riferimento per tutti. Il saluto ai nostri militari, impegnati al fianco dei cittadini, ci onora ed è un forte richiamo nonché un prezioso sostegno per fare sempre di più e meglio. La Difesa rimane vicina alla comunità di Niscemi, proteggendola ed aiutandola. Confermo la massima disponibilità di personale e mezzi delle forze armate per continuare a sostenere la popolazione”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
