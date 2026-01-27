Frana di Niscemi, Schlein “Vicini alla comunità, il Pd farà la sua parte”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - "Siamo qui per dare tutta la nostra vicinanza alla comunità di Niscemi per la frana che ha colpito drammaticamente il territorio. C'è grande apprensione, sappiamo che ci sono 1500 persone sfollate. bisogna mettere in sicurezza le persone, il territorio e il più presto possibile dare loro una prospettiva chiara. Naturalmente siamo pronti come Partito Democratico a fare la nostra parte per far avere tutto il supporto necessario a questo territorio, alla comunità colpita, alle amministrazioni coinvolte". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a Niscemi, insieme ad una folta delegazione Dem. "Siamo qui per dare il nostro supporto e la vicinanza chiedendo che la situazione di Niscemi sia trattata nella sua specificità, perché è una situazione particolare, molto delicata, avete visto che la frana è ancora attiva e quindi c'è bisogno di tutte le competenze migliori per capire come mettere in sicurezza questa situazione", aggiunge. "Il nostro pensiero e la nostra vicinanza va a tutti i territori colpiti in questi ultimi giorni dal ciclone Harry, siciliani, calabresi, sardi - prosegue Elly Schlein -. Ci sono due miliardi di danni, è insufficiente la cifra di 100 milioni che è stata stanziata ieri. Chiediamo di trovare tutte le risorse che servono per dare risposte immediate a questi territori. Abbiamo proposto noi stessi che venisse immediatamente dirottato un miliardo che era stato messo sul progetto del ponte ma che non potrà ovviamente essere utilizzato nel 2026 per il blocco della Corte dei Conti e di metterlo immediatamente a disposizione per dare risposta ai territori che sono stati colpiti". vbo/mca1 (Fonte video: Pd Sicilia)