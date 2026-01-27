Home Video News Cronaca Frana di Niscemi, monitoraggio dei Vigili del Fuoco con il sorvolo della...
Frana di Niscemi, monitoraggio dei Vigili del Fuoco con il sorvolo della zona
NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - Da 48 ore i Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di monitoraggio dell'area di Niscemi interessata da una frana e nell'attività di supporto alla popolazione per il recupero di beni dalle abitazioni evacuate. Impegnato per il sorvolo della zona un elicottero Drago 156. vbo/mca1 (Fonte video: profilo X Vigili del Fuoco)