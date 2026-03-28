Frana a Silvi, crolli ed evacuazioni: nessuna vittima. Marsilio: “La nostra Protezione Civile ha dimostrato efficienza e prontezza”

PESCARA (ITALPRESS) – Mattinata di forte apprensione a Silvi Paese, dove il movimento del fronte franoso, già da tempo sotto costante osservazione, ha subito nelle prime ore di oggi una significativa accelerazione, causando il crollo di alcune abitazioni e di diversi alberi e rendendo necessario l’immediato intervento della Protezione Civile. Sul posto è intervenuto sin dalle prime ore della mattina il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, che ha diretto le operazioni di evacuazione di un’abitazione risultata pericolante.

Il rapido e coordinato intervento delle squadre operative ha consentito di mettere in sicurezza tutte le persone coinvolte, evitando conseguenze ancora più gravi. La frana interessa un fronte da tempo sotto controllo e costantemente monitorato.

L’accelerazione registrata questa mattina ha però determinato un aggravamento del quadro, tanto che l’abitazione crollata non rientrava tra quelle considerate fino a quel momento tra le più esposte al rischio. Proprio la costante attenzione e il presidio del territorio hanno tuttavia confermato l’efficacia del sistema di controllo e di intervento, permettendo di evitare vittime.

Il fronte franoso, che nelle ultime ore si è ulteriormente allargato, è al centro di un’attività di approfondimento affidata a un pool di tecnici specializzati, con il coinvolgimento anche dell’Università, incaricati di svolgere indagini geologiche e idrogeologiche utili a definire con precisione il quadro evolutivo del fenomeno e a individuare gli interventi più adeguati da attuare.

“La Regione Abruzzo è in prima linea, insieme al Comune e alla Protezione Civile, per gestire al meglio la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini – ha dichiarato il Presidente della Regione, Marco Marsilio -. Mi sono tenuto costantemente in contatto con il direttore Scelli, l’assessore D’Annuntiis, e il sindaco Scordella, seguendo da vicino l’evolversi del fronte franoso. In una fase così delicata è fondamentale mettere in campo tutta l’esperienza e la capacità operativa della nostra Protezione Civile, che ancora una volta ha dimostrato efficienza, prontezza e grande professionalità”.

Il Presidente Marsilio ha inoltre assicurato il massimo impegno della Regione per reperire, anche d’intesa con il Governo, tutti i fondi e i contributi regionali e nazionali necessari ad affrontare l’emergenza e ad avviare nel più breve tempo possibile gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle aree colpite, non appena i tecnici forniranno un quadro chiaro del fenomeno franoso e della sua esatta perimetrazione.

-Foto account X Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).