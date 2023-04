Fotovoltaico, Schifani “Sicilia chiede ristoro compensativo di energia

"La Regione chiede agli investitori un ristoro compensativo in termini di energia, non di finanza. Energia che possa rimane in Sicilia e quindi possa consentire di diminuire le bollette". Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani parlando di fotovoltaico in occasione del Vinitaly. xa7/pc/gtr