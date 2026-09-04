Foti “Tatarella maestro politico e di vita, credeva in destra di governo”

BARI (ITALPRESS) - "Pinuccio e Salvatore Tatarella sono stati due protagonisti della politica della destra. Io ho avuto l'onore di avere Pinuccio Tatarella come mio capogruppo alla Camera quando entrai nel 1996. Per me, allora giovane deputato, è stato un maestro politico e di vita. È stato un uomo che ha sempre creduto nella possibilità di una destra di governo e ha sempre lavorato per allargare i confini del centrodestra, che ha sempre inteso come un centrodestra diffuso e plurale". Lo ha affermato questo pomeriggio a Bari il ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr Tommaso Foti a margine delle celebrazioni del giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. "Il Sud - ha aggiunto - è cresciuto molto, sia in relazione alla quantità di risorse destinate dal Pnrr e dalla Zes, sia grazie a una crescita strutturale del Mezzogiorno, con alcune imprese e alcuni filoni d'impresa. Oggi abbiamo anche tutti i fondi della coesione, quindi siamo ottimisti sulla possibilità di continuare su questa buona strada, che poi è la strada che la destra politica ha sempre tracciato per il Sud, essendo noto a tutti che nel Sud il cuore batte a destra". xa2/mgg/mca3