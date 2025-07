MANDURIA (ITALPRESS) – “In Europa i costi dell’energia sono superiori di circa il 50% rispetto agli Stati Uniti e se andiamo sul gas naturale è quattro volte tanto. Nel 2021 siamo stati capaci di importare dalla Russia 150mila miliardi di metri cubi di gas, calati a 51mila miliardi con le sanzioni. Sono numeri che dimostrano come l’Europa non abbia sviluppato una politica energetica e ancor meno l’Italia”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari Europei, PNRR e Politiche di Coesione Tommaso Foti intervenendo all’edizione 2025 di “Forum in Masseria” con Bruno Vespa.

“Noi possiamo giustamente impegnarci sulle rinnovabili, ma evitiamo di fare errori storici come quello dell’idroelettrico: il governo Draghi è riuscito a mettere nel PNRR una norma che prevede di mettere tutto l’idroelettrico a gara. Solo quello italiano, perché in Europa non c’è nessuno paese che lo ha fatto: questo significa consegnare 40% delle rinnovabili a fondi di investimento e non averne più una gestione interna”, ha aggiunto.

