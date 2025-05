Forzinetti “Expocook aiuta a recuperare area Fiera del Mediterraneo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Expocook si inserisce all'interno della rassegna annuale di eventi all'interno della Fiera del Mediterraneo. Come tutte le manifestazioni, ci aiuta a recuperare un utilizzo sempre maggiore dei padiglioni in modo da restituire alla città porzioni dell'area in vista anche degli eventi successivi". Lo ha detto l'assessore del comune di Palermo alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, alla presentazione della nuova edizione di Expocook: "Sulla Fiera del Mediterraneo stiamo effettuando due interventi paralleli: uno di concerto con la Regione, relativo al centro congressi e al recupero di tutta la struttura fieristica, l'altro invece ci vede proseguire con la riqualificazione delle strutture adiacenti la stecca centrale della Fiera". xd8/vbo/mca1