Forza Italia, Schifani “Sondaggi ci danno in crescita”

AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) - "E' un ritorno ad un vecchio patto federativo, non ci trovo nulla di particolarmente nuovo. Ne ho preso atto, auguri di buon lavoro". Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani rispetto all'intesa tra Lega e Movimento per l'Autonomia. Poi, in relazione al futuro di Forza Italia, ha aggiunto: "Noi andiamo avanti e io, per quanto mi riguarda, ho lanciato, a fine agosto, al mio partito, a livello nazionale la proposta di raccogliere sotto il simbolo di Forza Italia per le Europee tutte quelle forze politiche e quei soggetti politici che si riconoscono nel Partito Popolare Europeo. Questa è una mia idea che ha trovato, credo, ampi consensi non soltanto nel partito, ma anche la condivisione intelligente di Antonio Tajani; poi, ovviamente, starà a lui l'attuazione di questa idea. E' una proposta nella quale credo, anche perché occorre lavorare a trasformare Forza Italia da partito leaderistico quale era a partito pluralistico, anche perché dobbiamo prendere atto del decesso di Berlusconi. I sondaggi di oggi del Corriere della sera, che ci danno in crescita, danno il senso di una guida sicura da parte di Antonio Tajani e di un partito in piena salute".