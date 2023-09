GAETA (ITALPRESS) – “Forza Italia sta vivendo una fase di transizione delicata e, in questo momento, iniziative come quella di oggi assumono una valenza doppia. Sebbene sia impegnato nel difficile compito di governare la Sicilia, sono pronto a dare una mano nella convinzione che tutte le esperienze di cui disponiamo possano aiutare a fare sistema”. Così il governatore della Regione Sicilia Renato Schifani intervenendo alla manifestazione “Azzurra libertà, ritorno a Everest” in corso a Gaeta. “Non cerchiamo poltrone – ha proseguito -, vogliamo solo dare un contributo per tutelare i nostri valori. Abbiamo in Sicilia una forza elettorale senza precedenti di cui siamo orgogliosi e che sarà certamente da stimolo per la continuazione del nostro impegno politico. C’è una classe dirigente che è in grado di portare avanti gli ideali del Presidente Berlusconi. Dobbiamo avere il coraggio di dire anche dei ‘no’, consapevoli che non cederemo mai al servilismo e non saremo mai cortigiani di nessuno”, ha concluso.

foto Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).