Forza Italia, Ronzulli “È il momento di fare squadra”

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo continuare non con delle liturgie, come gli altri partiti, ma con delle regole". Lo dice Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia in Senato, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. sat/mrv