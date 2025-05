Forza Italia Giovani, Barelli “Partito aperto al confronto”

ROMA (ITALPRESS) - “È un confronto fra modelli, stili di vita e principi. Il nostro partito è aperto al giudizio di chi ascolta. Ha coraggio a presentarsi di fronte ad una platea che non credo la pensi come lui”. Così Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in merito all'invito a Fedez e a Massimiliano Rosolino al Congresso nazionale dei giovani del partito. xl5/sat