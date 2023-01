Forza Italia, Berlusconi “Siamo la prima garanzia di buon governo”

"Siamo ancora oggi noi la prima garanzia di buon governo, di buon senso, di pragmatismo, di concretezza e di capacità". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video su instagram in cui ricorda che "ventinove anni fa, il 26 gennaio 1994, con un messaggio in televisione comunicai la mia decisione di scendere in campo nella politica". mgg/gt