DESIO (ITALPRESS) – Il campionato nazionale di ginnastica ritmica, intitolato “Trofeo San Carlo Veggy Good”, sponsor ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia, ha chiuso la regular Season della serie A2. Il PalaFitline di Desio è stato teatro della terza tappa – dopo Cuneo e Ancona – organizzata dallo staff della San Giorgio ’79. Forza e Coraggio Milano, con 87 punti speciali, vince il titolo 2023 della serie cadetta guardando tutti dall’alto della classifica. Sul secondo gradino del podio generale l’Estense Putinati Ferrara con 71 punti. Entrambi i club si aggiudicano, di conseguenza, la promozione nel campionato di Sere A1 dell’anno prossimo. Il terzo posto in palio, invece, se lo giocheranno la Gymnasium Gravina di Catania (70 pt), la Pontevecchio Bologna (59 pt) e la Moderna Leganano (59 pt) ai play-off del weekend del 30 aprile a Torino. Rimangono in Serie A2 Cervia Ginnastica, Club Giardino di Carpi, Fortebraccio Perugia e Albachiara Lucca; retrocedono invece in Serie B Virtus Gallarate, Olimpia Senago ed Evoluzione Danza di Angri.

La classifica di giornata ha visto in prima posizione la Forza e Coraggio con 114.150 punti, davanti a Moderna Legnano, seconda con 112.350, e a Olimpia Senago, terza a quota 111.650. Ai piedi del podio brianzolo la Pontevechio Bologna con il complessivo di 111.600. Completano la graduatoria della terza prova: Club Giardino (109.700), Estense Putinati (108.900), Fortebraccio Perugia (108.550), Gymnasium Gravina (106.400), Cervia Ginnastica (106.150), Albachiara (105.600), Evoluzione Danza (105.550) e Virtus Gallarate (104.900).

I punteggi sono stati forniti dal sistema Gymresult del referente nazionale dei segretari di gara, Andrea Costarelli, coadiuvato da Alberto Marelli. In giuria superiore erano presenti la referente nazionale di giuria, Stefania Turbessi, Federica Protti e Marta Pagnini, da poco entrata a far parte del Comitato Esecutivo dell’European Gymnastics. Alla cerimonia di premiazione, presentata dall’inconfondibile voce di Fabio Gaggioli, hanno partecipato il numero uno della Ginnastica azzurra, Gherardo Tecchi, il presidente della società organizzatrice nonchè del Comitato Regionale FGI Lombardia Oreste De Faveri e la team manager dei piccoli attrezzi Paola Porfiri.

– foto ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

