Forum Verso Sud: Mezzogiorno terza regione più attrattiva del Mediterraneo

SORRENTO (ITALPRESS) – Sud Italia che si conferma la terza Regione più attrattiva del Mediterraneo, sui 20 paesi dell’area, e riduce il divario con la Spagna, mantiene il quinto posto nell’area economica, sale al secondo posto nell’area dotazione, quella legata a risorse e sostenibilità, ma scende dal 4° al 5° posto nell’Innovazione e cultura e dal 7° all’8° nell’area sociale. Inoltre, sono stati mappati investimenti nuovi o incrementali nel Sud Italia con orizzonte al 2030, per oltre 320 miliardi di Euro investiti, e più di 1 milione di occupati. Una criticità è rappresentata dai dazi USA che comporterebbero, nello scenario attuale, un calo fino a 1,8 miliardi di Euro nel valore complessivo delle esportazioni verso gli Stati Uniti, di cui 1 miliardo di Euro nelle filiere strategiche dell’Automotive, Agrifood, Aerospace e Farmaceutico.

Sono alcune delle evidenze contenute nel Libro Bianco presentato oggi nella giornata di apertura della quarta edizione del Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA) a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) fino a domani.

Nel suo complesso, il Libro Bianco si articola in tre macro-capitoli, approfonditi nei diversi panel del Forum: Le evoluzioni del contesto euro-mediterraneo. Le opportunità di sviluppo del Sud Italia nel quadro euro-mediterraneo. Gli strumenti e le proposte per il rilancio del Sud nel contesto euro-mediterraneo In base all’ edizione 2025 del Mediterranean Sustainable Development Index (MSDI), indice progettato da TEHA per misurare l’attrattività e la competitività del Sud Italia nell’area, su un orizzonte di 13 anni e per un totale di oltre 16.500 dati censiti, il Sud si conferma come la 3a regione più attrattiva tra i 20 paesi considerati nell’analisi socio-economica.

In particolare, si posiziona al 5° posto nel dominio di analisi economico, al 2° posto nel dominio di dotazione (che considera gli asset a disposizione del territorio) con una posizione in più rispetto allo scorso anno, al 5° posto nel dominio di innovazione e cultura (una posizione in meno del 2024) e scende dal 7° posto all’8° nel dominio sociale. L’indice MSDI ha messo, quindi, in luce profili di attrattività, competitività e sostenibilità che dimostrano quanto il Sud Italia possa giocare il ruolo di baricentro dell’area euro-mediterranea. Infatti, dal 2021, anno di nascita di “Verso Sud”, TEHA ha mappato investimenti nuovi o incrementali nel Sud Italia censiti da fonti dirette e/o fonti pubbliche e con orizzonte al 2030, per oltre 320 miliardi di Euro investiti e oltre 1 milione di occupati.

Il Libro Bianco identifica la ZES Unica come una opportunità strategica per rilanciare il Sud Italia, attrarre investimenti e valorizzare il territorio come motore di sviluppo per l’intero Paese, con una rilevante accelerazione negli ultimi 10 mesi. Delle 620 Autorizzazioni Uniche (AU) rilasciate dall’entrata in vigore della ZES Unica, 522 sono state rilasciate tra il 6 agosto e il 6 maggio (valore pari al 84,2% del totale). Il 47,4% delle AU rilasciate nel quadro normativo della ZES Unica ha come oggetto investimenti in Campania, seguita dalla Puglia (22,1%) e dalla Sicilia (14,7%). Complessivamente, nella cornice amministrativa della ZES Unica sono stati attivati 8,5 miliardi di Euro di investimenti i quali potranno determinare un impatto economico superiore a 22 miliardi di Euro. Per ogni Euro investito nella ZES Unica del Mezzogiorno se ne sono attivati 1,6 addizionali nell’economia.

La quarta edizione del Forum “Verso Sud” ha visto l’avvio di diverse iniziative legate al Piano Mattei: prima tra tutte, l’avvio dell’Osservatorio TEHA Club sul Piano stesso. Il Piano Mattei prevede ad oggi l’attuazione di 22 progetti pilota, di cui 17 a dimensione prettamente nazionale e ulteriori 5 a carattere regionale o transnazionale. Tra i progetti più importanti vi è quello legato al Corridoio di Lobito, un’infrastruttura strategica ferroviaria che collegherà Lobito (Angola, sull’oceano Atlantico) a Luan (confine nordorientale dell’Angola), fino alla Repubblica Democratica del Congo e lo Zambia. Rappresenta una via commerciale chiave per minerali, prodotti agricoli e petroliferi, e favorirà la crescita economica e l’integrazione regionale. TEHA Group ha stimato che verranno trasportate fino a 2 milioni di tonnellate all’anno di merce per un valore economico fino a 6,6 miliardi di Euro annui dei beni, con un dimezzamento dei tempi di transito (da 16 a 7 giorni).

Consapevole dell’importanza cruciale del capitale umano e della crescita dei talenti per rendere concreta e duratura qualsiasi strategia di sviluppo, il Forum “Verso Sud” ha promosso il progetto di un’Academy del Mediterraneo, coerente con il Piano Mattei e che vedrà domani una tappa importante nella firma del protocollo “Verso Sud Academy” a cura dell’Associazione delle Università Arabe, l’Unione per il Mediterraneo, l’Università di NewGiza (Egitto), l’Università Euromed di Fez (Marocco), il Politecnico di Bari e l’Università Federico II di Napoli.

