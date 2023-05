VENEZIA (ITALPRESS) – Prosegue la roadmap dei 23 appuntamenti regionali finalizzati a promuovere il confronto tra istituzioni, enti locali e parti sociali sulle strategie più efficaci per il contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. Il percorso del Forum della prevenzione “Made in Inail” giunge infatti alla quinta tappa con l’appuntamento di oggi – che si è svolto alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e al quale ha preso parte l’assessore comunale al Lavoro, Simone Venturini – che è stato l’occasione per un confronto sulle strategie di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali tra i rappresentanti delle istituzioni e gli stakeholders del territorio, con l’obiettivo di realizzare progetti comuni.

“Voglio innanzitutto ringraziare Inail per il prezioso lavoro che conduce ogni giorno sul fronte della sicurezza e della prevenzione – ha esordito l’assessore Venturini – ma il mio ringraziamento va anche a tutti gli attori oggi presenti e coinvolti rispetto al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro ma anche tra le mura domestiche, aspetto che non dobbiamo trascurare. La situazione attuale ci impone di fare squadra: nessun ambito è escluso e tutti dobbiamo fare la nostra parte affinché la sicurezza sia sempre garantita. Da parte dell’Amministrazione comunale vanno il massimo sostegno e la massima collaborazione all’Inail”.

Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente dell’Inail, Franco Bettoni, il direttore generale, Andrea Tardiola, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto, Guglielmo Loy, l’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin. I lavori sono articolati in tre tavole rotonde. Le prime due, durante la mattinata, hanno approfondito i temi della prevenzione partecipata e della mappatura dei rischi, mentre durante la terza, nella sessione pomeridiana, saranno illustrati i progetti di prevenzione nelle scuole.

