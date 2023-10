ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 127 i triatleti che si sono cimentati nella gara Sprint al Forte Village Triathlon, imperdibile appuntamento con lo sport che da ormai 10 anni caratterizza l’offerta autunnale del resort nel Sud Sardegna. Il podio maschile, ha visto il danese Mathias Lyngs Petersen del PPR Team tagliare il traguardo per primo in 0:57:56, seguito da Marco Ratto (Sardegna X Sports) che ha chiuso la sua gara in 0:58:21 e da Manuel Cossu della Fuel Triathlon (0:58:41). Sul fronte femminile, Giulia Carta della A.S. Minerva Roma conquista la prima posizione in 1:06:20, seguita da Alice Capone (Raschiani Triathlon) che conclude la gara in 1:06:41 e Giorgia Pieraccini della Tri Team Sassari (1:09:36). L’edizione di quest’anno ha accolto tre testimonial d’eccezione: Domenico Fioravanti, il primo italiano a divenire campione olimpico nel nuoto in corsia e primo atleta a vincere la combinata 100 e 200 metri rana nell’edizione dei giochi olimpici di Sydney del 2000; Mathias Petersen, triatleta danese di fama internazionale e vincitore anche dell’Ironman Klagenfurth 2023 oltre di questa edizione del Forte Village Triathlon; e Fabio Aru, ex ciclista che ha portato la Sardegna nel mondo grazie alle numerose vittorie che hanno segnato la sua carriera.

Questo weekend di sport ha visto inoltre 104 giovani sportivi, dai 6 ai 15 anni, cimentarsi con un divertente Duathlon – corsa e ciclismo -. Un numero straordinario di persone ha accolto l’invito a partecipare alla “Camminata in Rosa”, contribuendo a raccogliere 3500 euro per il progetto benefico “Un Camper per la prevenzione”, a favore dell’Associazione “Abbracciamo un Sogno”, promosso dal Comitato Sardegna in Rosa. Una straordinaria iniziativa che mira a raccogliere i fondi necessari – circa 350 Mila Euro – per acquistare un ambulatorio mobile dotato di mammografo ed ecografo, al fine di rendere più accessibili i test di screening a tutte le donne dell’Isola.

– foto ufficio stampa Forte Village –

(ITALPRESS).

