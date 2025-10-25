ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto a 1 km Sud Ovest da Moefredane (AV), ad una profondità di 14 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica GV-Roma.
A seguito dell’evento sismico registrato, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose. Lo si legge in una nota del Dipartimento della Protezione Civile.
Non sono, inoltre, pervenute al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni.
– foto screenshot INGV –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]