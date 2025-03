FOGGIA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata, alle ore 20:37, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al largo della Costa Garganica. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 1 chilometro, tra la Puglia e le isole Tremiti. La scossa è stata avvertita anche in Molise e Abruzzo.

Nessuna segnalazione di danni né richieste di soccorso sono giunte al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto di ML 4.7 registrata dall’INGV alle 20:37 sulla Costa Garganica, nel foggiano.

Il comunicato della Protezione Civile

A seguito dell’evento sismico registrato alle 20.37 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in provincia di Foggia, con epicentro localizzato in mare, di magnitudo ML 4.6, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose. Verso le ore 21 la terra è tornata a tremare negli stesso luoghi, soprattutto nel Foggiano, dove si è sentita una seconda intensa scossa.

Dopo la scossa di magnitudo di 4.7 a 10 km di profondità si sono verificate altre due scosse di magnitudo 2.9 e 3.8 con epicentro al largo di San Nicandro sulla costa Garganica.

La circolazione dei treni è sospesa in via precauzionale tra Chieuti e Apricena, lungo la linea ferroviaria Pescara-Bari, per verifiche tecniche a seguito dell’evento sismico di questa sera. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi sono il FR 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) – Lecce (23:45); FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:32); IC 611 Bolzano (11:45) – Bari Centrale (23:11); IC 609 Bologna Centrale (14:00) – Lecce (22:49)

TERREMOTO IN SERATA ANCHE NEI CAMPI FLEGREI

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).