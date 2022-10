Forni e lavatrici connessi per semplificare la vita dei consumatori

"Realizziamo molti elettrodomestici connessi che via app entrano in contatto con il consumatore dando suggerimenti e indicazioni per ottimizzare i consumi". Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Andrea Contri, IoT Ecosystem Director di Haier Europe. mrv/fsc/gsl