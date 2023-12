Formazione continua in medicina, si avvicina la scadenza della proroga

ROMA (ITALPRESS) - Per la formazione continua in medicina si avvicina il termine del 31 dicembre per regolarizzare la posizione dei crediti Ecm. Il segretario della Fnomceo Roberto Monaco invita i medici a mettersi in regola, anche per evitare sanzioni. sat/gtr