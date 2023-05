ROMA (ITALPRESS) – La formazione continua rende più competitive le imprese italiane ed è ormai un passaggio obbligato per tutte le realtà che sposano l’innovazione nei processi produttivi. Cipro Gest è un’azienda di trasformazione agroalimentare siciliana che vuole fare della qualità e dei prodotti del territorio il suo punto di forza. Grazie a un piano formativo realizzato in partnership con Fondimpresa – associazione no profit costituita da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil – l’azienda ha potuto avviare nuovi processi e formare i suoi lavoratori.

“La valorizzazione del territorio ha comportato l’implementazione di nuovi processi e la standardizzazione di altri – dice Fabio Borsellino, presidente di Cipro Gest -. Questo ci ha portato a introdurre questo piano formativo con docenti che hanno formato e abilitato nuovi processi che ci hanno permesso l’esecuzione migliore della strategia, quindi il raggiungimento di tutti gli obiettivi. Un esempio per tutti l’efficientamento energetico: in un periodo in cui l’energia schizzava alle stelle, è stato fondamentale per il contenimento dei costi e il poter andare avanti nella nostra strategia”.

Secondo Rosario Lo Bosco, responsabile Ufficio tecnico di Cipro Gest, “la formazione gioca un ruolo sicuramente fondamentale all’interno di un’azienda. Nel nostro caso specifico si è visto come l’applicazione di un sistema di gestione informatico abbia determinato notevoli incrementi di efficienza e produttività dei processi lavorativi. La formazione è stata svolta su più fronti in azienda”.

“I cambiamenti dei processi sono stati fondamentali per un cambio del modo di lavorare dell’azienda – conclude Borsellino -. Un esempio per tutti l’implementazione di un nuovo sistema informativo, un Erp globale che ci ha permesso di cambiare il modo di lavorare dando attenzione più ai costi e agli elementi fondamentali della strategia aziendale”.

