Formazione continua, cambiare l’organizzazione aziendale per crescere

TORINO (ITALPRESS) - La formazione continua dei lavoratori può consentire di cambiare radicalmente e in meglio l’organizzazione e i flussi di lavoro di un’azienda. E’ quanto è successo a Pattern, Polo Italiano della Progettazione e Produzione di abbigliamento di lusso, con dodici stabilimenti in otto regioni italiane. Fondimpresa è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, nato da un accordo tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. abr/mrv