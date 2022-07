COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Per la maggior parte di noi, fare il pieno all’auto o ricaricare un veicolo elettrico è un compito piuttosto semplice. Ma per i conducenti disabili, le persone a mobilità ridotta e gli anziani, questa operazione potrebbe costituire una sfida impegnativa. Per questo, Ford ha sviluppato un prototipo di stazione di ricarica robotizzata che i conducenti possono azionare direttamente dall’abitacolo del veicolo elettrico1, attraverso il proprio smartphone. La tecnologia potrebbe consentire ai conducenti disabili di rimanere in auto durante la ricarica, oppure di lasciare il veicolo, mentre il robot porta a termine tutto il lavoro.

I conducenti disabili hanno già individuato nella facilità di ricarica uno dei principali motivi di acquisto dei veicoli elettrici. 2 Ford sta testando la stazione di ricarica robotica nell’ambito di un progetto di ricerca per lo sviluppo di soluzioni di ricarica “hands-free” per i veicoli elettrici e di ricarica completamente automatizzata per i veicoli a guida autonoma.

Dopo i primi test di laboratorio, i ricercatori Ford hanno avviato la fase di sperimentazione della stazione di ricarica robotizzata, in contesti reali. Una volta attivata, la stazione entra in funzione e, a quel punto, grazie all’aiuto di una piccola telecamera, il braccio di ricarica si estende verso l’ingresso della presa del veicolo. In fase di test, gli automobilisti hanno potuto monitorare lo stato di carica tramite l’app FordPass. 3 Dopo la ricarica, il braccio si ritrae tornando nella posizione iniziale.

La stazione di ricarica robotizzata, realizzata ad hoc dall’Università di Dortmund, in Germania, potrebbe in futuro essere installata nei posti auto per disabili, nei parcheggi o nelle abitazioni private. Altre applicazioni potrebbero includere la ricarica rapida per i veicoli delle flotte aziendali. La tecnologia potrebbe, inoltre, supportare una ricarica più potente per ricaricare in tempi più brevi.

In prospettiva, il processo potrebbe diventare completamente automatizzato, con un coinvolgimento minimo o addirittura nullo del conducente che, a quel punto, dovrebbe soltanto inviare il veicolo alla stazione di ricarica, con l’infrastruttura capace di garantire che questo sia in grado di raggiungere e ritornare dalla sua destinazione, in modalità completamente autonoma.

Questo progetto di ricerca rientra nell’impegno concreto di Ford in tema di elettrificazione. In una fase successiva, che coinvolge il fornitore di reti di ricarica IONITY, la stazione di ricarica robotica potrà essere migliorata ulteriormente.

Ford sta anche studiando soluzioni di ricarica robotizzata in combinazione con l’Automated Valet Parking, come dimostrato, lo scorso anno, in occasione dello IAA di Monaco, in Germania.

La rete Blue Oval Charging Network di Ford, in rapida espansione, offre ai clienti l’accesso a un’infrastruttura di ricarica di oltre 300.000 stazioni in tutta Europa. Ford Charge Assist, accessibile tramite il touchscreen del sistema SYNC 4 di Ford, 4 consente di aiutare gli automobilisti a trovare le stazioni e a pagare la ricarica in modo semplice.

Per i clienti di veicoli commerciali, Ford Pro Charging offre soluzioni su misura che comprendono apparecchiature di ricarica, manutenzione continua e software di gestione che riducono le pratiche burocratiche e la pianificazione dei programmi di ricarica.

Ford si è recentemente unita a 27 aziende in una petizione per garantire che tutti i nuovi modelli, auto e furgoni, venduti in Europa siano a zero emissioni a partire dal 2035 e ha chiesto di fissare obiettivi per l’aumento delle infrastrutture di ricarica in Europa per restare al passo con i tassi di crescita delle vendite di veicoli elettrici.

L’azienda ritiene che sia necessario un approccio unificato che coinvolga i governi, le istituzioni dell’Unione Europea, l’intera industria automobilistica, i fornitori di energia, le autorità locali e i consumatori per accelerare lo sviluppo di un’infrastruttura di ricarica completa, facilmente accessibile ed efficiente a casa, sul posto di lavoro e nei luoghi pubblici. 5

“Ford si impegna a garantire la libertà di movimento e, in questo momento, fare rifornimento o ricaricare il proprio veicolo può rappresentare un grosso problema per alcuni automobilisti. La stazione di ricarica robotizzata potrebbe essere una comodità in più per alcuni e una condizione assolutamente indispensabile per altri”, afferma Birger Fricke, ingegnere ricercatore, Centro di Ricerca e Innovazione, Ford of Europe.

“Ho smesso di fare il pieno alla mia auto anni fa, perchè era diventato molto faticoso. Mio marito lo fa per me. L’introduzione di una stazione di ricarica robotizzata mi offrirebbe un livello di indipendenza sicuramente maggiore”, spiega Angela Aben, Employee Communications, Ford of Europe, che utilizza una sedia a rotelle servoassistita per ottenere maggiore mobilità e indipendenza.

– foto ufficio stampa Ford –

(ITALPRESS).