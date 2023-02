COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Gli ingegneri Ford hanno riscontrato, in prove sperimentali, che riscaldare alcune superfici dei veicoli elettrici come i tappetini e i pannelli delle portiere, piuttosto che utilizzare l’impianto di climatizzazione, potrebbe contribuire ad aumentare l’autonomia dei veicoli elettrici. Questa soluzione consentirebbe di conservare il 5% in più di autonomia da una singola ricarica rispetto all’utilizzo dell’aria condizionata, il cui calore si disperde più facilmente quando si aprono i finestrini o le porte. Le superfici riscaldabili sono state testate in un Ford E-Transit 100% elettrico impiegato per le consegne, con gli autisti che aprono e chiudono le porte centinaia di volte al giorno. Gli ingegneri hanno anche individuato diverse possibilità per poter aumentare l’autonomia, ridurre il consumo energetico attraverso l’eco-routing, modificare il sistema di raffreddamento e il controllo della temperatura della catena cinematica.

“Sappiamo tutti che se le porte o i finestrini vengono aperti quando fuori fa più freddo, la temperatura all’interno del veicolo si abbassa. Questo è particolarmente vero per i furgoni per le consegne, poichè i conducenti si fermano di continuo e il calore fornito dall’aria condizionata si disperde più rapidamente, mentre le superfici riscaldabili rimangono calde”, ha dichiarato Markus Espig, system engineer, Propulsion Systems Engineering, del Ford Research and Innovation Centre Europe. “La riduzione del consumo energetico non solo migliora l’autonomia, ma riduce anche i costi e contribuisce a rendere più sostenibile il nostro modo di viaggiare”. La ricerca fa parte del progetto Connected Electric Vehicle Optimised for Life, Value, Efficiency and Range (CEVOLVER) della Commissione Europea. Entro il 2026, Ford prevede di vendere in Europa 600.000 veicoli elettrici all’anno.

foto: ufficio stampa Ford Italia

