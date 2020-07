Sono sempre di più gli automobilisti che al momento dell’acquisto di un’autovettura, pensano a un modello usato. Il mercato delle auto usate si è rivelato essere uno dei trend del 2019, durante il quale, in Italia, sono stati vendute oltre 3 milioni di vetture, cioè 159 modelli usati ogni 100 automobili nuove. Per incontrare le esigenze di questi consumatori, l’Ovale Blu ha introdotto il programma Ford Approved che nasce con l’intento di soddisfare le necessità di coloro che desiderano un’automobile usata, senza rinunciare agli elevati standard di qualità dell’Ovale Blu. Infatti, il programma coinvolge solo automobili del parco usato così detto Certificato Ford, ovvero modelli con meno di 5 anni di vita, percorrenza massima fino a 120.000 km e rispondenti alla normativa Euro 6 . Le vetture usate Ford Approved vengono selezionate dalla rete Ford, dopo essere state sottoposte ad accurati controlli su 75 aree di intervento, dalla carrozzeria alle parti elettriche del veicolo.

I controlli diagnostici ne ripercorrono la storia, controllando ogni aspetto – dagli step di manutenzione ai dati originari – aggiornando i software alle ultime versioni disponibili. Tutto questo grazie alle cure dei tecnici Master Ford, che seguono attentamente l’usato Ford Approved dall’arrivo in concessionaria alla consegna. Inoltre, queste vetture hanno una garanzia con chilometraggio illimitato e dispongono di un servizio di assistenza e mobilità attivo 24 ore su 24, valido sul territorio europeo. Il servizio include l’assistenza stradale, il veicolo di cortesia e i servizi accessori. I clienti Ford Approved potranno anche beneficiare di finanziamenti Ford Credit personalizzati e della formula di accessibilità IdeaFord Usato con FordCredit che garantisce la possibilità per il consumatore di scegliere in base alle proprie esigenze e capacità economiche, mantenendo sempre un giusto equilibrio tra anticipo e quota mensile.

Le auto del parco Ford Approved possono essere visionate virtualmente in una sezione dedicata del sito Ford.it, pensata per coinvolgere i consumatori in un’esperienza di acquisto semplice e intuitiva. Inserendo la propria posizione geografica all’interno del portale, appariranno le vetture disponibili presso i FordPartner in un raggio minimo di 25km fino a tutto il territorio nazionale. Per trovare l’auto più adatta ai propri gusti e alle proprie esigenze, l’utente potrà utilizzare una serie di filtri che indirizzeranno la ricerca, dal range di prezzo, al modello al colore preferito. “Dal lancio del programma nel 2017, il numero di veicoli FordApproved pubblicati sul sito Ford.it sono più che raddoppiati, passando da 1.300 medi a più di 3.000, un indice importante su come la scelta di modelli Ford, con una storia certificata grazie agli elevati standard dell’Ovale Blu, continui, nel tempo, a rivelarsi vincente”, ha commentato Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia.

“Il programma Ford Approved rappresenta un esempio di come l’ascolto delle esigenze del mercato, ci conduca allo sviluppo di soluzioni innovative, anche in termini di acquisto con costi di guida mensili estremamente competitivi, con prodotti di garanzia e servizi di manutenzione in cui sia sempre evidente l’attenzione per la qualità e per la sicurezza, con il coinvolgimento di ogni tipologia di cliente”. Sono attualmente disponibili delle offerte dedicate che includono tre anni di garanzia e manutenzione, con quote mensili accessibili, grazie a IdeaFord Usato.

