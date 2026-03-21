Foodex Japan 2026, la Regione presente a Tokyo con 8 imprese alla fiera dell’agroalimentare

CAGLIARI (ITALPRESS) – Vino, pane carasau, tonno, bottarga e pecorino. La Regione Sardegna promuove la produzione enogastronomica dell’Isola sul mercato asiatico alla 51 edizione di Foodex Japan, la più importante manifestazione fieristica agroalimentare del Giappone ed evento di grande richiamo commerciale per l’intera area Asia Pacifico.

Otto le imprese sarde che dal 10 al 13 marzo hanno partecipato, con il coordinamento dell’Assessorato dell’Industria, alla collettiva di aziende italiane organizzata da ICE Agenzia nel centro fieristico Big Sight di Tokyo. Per il settore vitivinicolo, presenti le cantine Su’entu di Sanluri, le Tenute Soletta di Codrongianos e la Rete Agricola Sardinia Terroirs, che include 9 produttori provenienti da diversi territori dell’Isola.

Tra i panificatori, in esposizione il carasau del panificio Bulloni di Bitti e la pergamena di pane del panificio Cherchi di Alghero. Doppia presenza anche per quanto riguarda il comparto ittico, con Carloforte Tonnare e l’azienda di Mogoro Blue Marlin, specializzata nella produzione e commercializzazione della bottarga. Il pecorino sardo è sbarcato alla fiera nipponica con Lait Latteria Ittiri, una cooperativa di pastori sardi formata da circa 350 soci conferitori. Tra i momenti più significativi della tre giorni, un evento che ha coinvolto istituzioni, aziende, potenziali buyer e stampa locale nel quale lo chef stellato Yoshimi Hidaka ha creato un menù esclusivo utilizzando gli ingredienti dei produttori sardi.

Nel corso della serata ha portato i saluti dell’assessore dell’Industria, Emanuele Cani, la funzionaria dell’assessorato Gaia De Donato, che nel suo intervento ha sottolineato: “Questa serata rappresenta per noi molto più di un momento promozionale, si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento delle relazioni istituzionali ed economiche tra la Regione Sardegna e il Giappone, in continuità con la partecipazione all’Expo 2025 di Osaka. Si tratta della terza edizione di presenza dell’Assessorato dell’Industria a Foodex, a testimonianza di un impegno costante nel consolidare il posizionamento delle imprese sarde su un mercato strategico come quello giapponese”.

Grande interesse ha suscitato anche il cooking show di uno chef locale con i prodotti sardi tenuto nello spazio espositivo della Regione, introdotto dal direttore dell’ufficio ICE di Tokyo, Giampaolo Bruno, che ha ringraziato la direzione generale dell’Industria “per la visione e il sostegno costante al progetto di promozione delle eccellenze di questa bellissima regione sul mercato giapponese”.

Bruno ha evidenziato che “il compito dell’agenzia ICE è quello di accompagnare le imprese sarde nel percorso di internazionalizzazione nel mercato giapponese trasformando questi momenti di degustazione in opportunità concrete di collaborazione commerciale, creando connessioni solide e strutturale tra produttori sardi e operatori giapponesi”.

-Foto Regione Sardegna-

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