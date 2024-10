NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sconfitta esterna per Detroit nella notte italiana della regular-season dell’Nba. I Pistons cadono sul parquet dei Cleveland Cavaliers per 113-101 nonostante i 33 punti di Cunningham e i 22 di Ivey; sempre tra gli ospiti, l’azzurro Simone Fontecchio colleziona 5 punti e 2 rimbalzi in 20 minuti complessivi di impiego. Secondo successo consecutivo per i Los Angeles Lakers, che si impongono sui Phoenix Suns per 123-116 con 35 punti di Davis, top-scorer dell’incontro. I californiani rimontano uno svantaggio di -22 all’intervallo lungo per ritrovarsi in cima alla Western Conference assieme ai Golden State Warriors, che espugnano senza particolari problemi il campo di Utah Jazz (127-86) e ai New Orleans Pelicans, che violano in volata l’impianto dei Portland Trail Blazers (105-103). Altri risultati: Orlando Magic-Brooklyn Nets 116-101; Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 115-107; Atlanta Hawks-Charlotte Hornets 125-120; Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 113-101; New York Knicks-Indiana Pacers 123-98; Houston Rockets-Memphis Grizzlies 128-108; Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 122-133.

