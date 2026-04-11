Fontecchio protagonista contro Washington, show Wembanyana a San Antonio: i risultati Nba

ROMA (ITALPRESS) – C’è la firma di Simone Fontecchio sulla vittoria per 140-117 dei Miami Heat contro i Washington Wizards. L’azzurro in ventisei minuti realizza 24 punti (massimo stagionale), con 6 triple realizzate su 8 tentate, aggiungendo 4 rimbalzi e 2 assist. Positive anche le prestazioni di Pelle Larsson (24 punti) e Bam Adebayo (20 punti, 11 rimbalzi e otto assist) contro una Washington sempre più in crisi (è la prima franchigia Nba a perdere almeno 64 partite in tre stagioni consecutive). Miami è decima ad Est e già certa di un posto ai play-in.

Proprio come gli Charlotte Hornets, sconfitti nella notte dalla capolista Detroit Pistons per 118-100. Il mosaico della post-season è quindi vicino a completarsi. I Boston Celtics si assicurano il secondo posto nella Eastern Conference battendo 144-118 i New Orleans Pelicans ed eguagliando il record di triple in una singola partita (29). In terza posizione i New York Knicks continuano la loro marcia vincente e battono 112-95 quelli che potrebbero essere i prossimi avversari in post-season, i Toronto Raptors.

Sicuri di un posto ai play-off (con tanto di titolo della Southeast Division che mancava dal 2021) anche gli Atlanta Hawks (attualmente quinti) che superano per 124-102 i Cleveland Cavaliers.

A Ovest il big match tra gli Oklahoma City Thunder e i Denver Nuggets sorride a questi ultimi che si impongono per 127-107 e trovano l’undicesima vittoria consecutiva in una gara caratterizzata dal turn over.

Nessun riposo (per raggiungere la soglia delle 65 partite necessaria per i premi di fine stagione) per Victor Wembanyama che trascina i San Antonio Spurs alla vittoria contro i Dallas Mavericks per 139-120 con 40 punti e 13 rimbalzi. Successo anche per i Los Angeles Lakers che si impongono per 101-73 sui Phoenix Suns con i 28 punti e i 12 assist di LeBron James. Dopo tre sconfitte di fila, tornano a vincere i Philadelphia 76ers e a farne le spese sono gli Indiana Pacers (105-94).

Negli altri match disputati nella notte italiana vincono Orlando Magic (127-103 contro i Chicago Bulls), Minnesota Timberwolves (136-132 contro gli Houston Rockets), Utah Jazz (147-101 contro i Memphis Grizzlies), Portland Trail Blazers (116-97 contro i Los Angeles Clippers) e Sacramento Kings (124-118 contro i Golden State Warriors).

Intanto, i Milwaukee Bucks provano a chiudere bene una stagione da incubo (prima di affrontare il futuro di Giannis Antetokounmpo) regalandosi un successo per 125-108 sui Brooklyn Nets.

-Foto IPA Agency-

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