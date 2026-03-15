Fontecchio out, Banchero stende Miami. Vincono Spurs, Celtics e Lakers: il recap Nba

ROMA (ITALPRESS) – C’è la firma di Paolo Banchero nella vittoria degli Orlando Magic per 121-117 sui Miami Heat nella notte di regular season Nba tra sabato e domenica. Il classe ’02 mette a segno 27 punti in un match che vede assente l’italiano Simone Fontecchio e gli Heat arrendersi dopo sette vittorie consecutive, subendo il sorpasso proprio degli avversari di stanotte e scivolando in settima piazza.

Arriva all’overtime il successo dei Los Angeles Lakers sui Denver Nuggets. Protagonista del canestro decisivo, a mezzo secondo dalla sirena, è un Luka Doncic da 30 punti, 13 asssist e 11 rimbalzi, mentre sono 32 i punti messi a referto da Austin Reaves e 17 quelli di LeBron James. Non bastano ai Nuggets i 27 punti di Aaron Gordon (9/16 dal campo per lui).

Nessun problema per i Boston Celtics, che si impongono con il punteggio di 111-100 sui Washington Wizards grazie ai 24 punti e 10 rimbalzi di Neemias Queta, ma a far sorridere sono anche i 20 punti e 14 rimbalzi fatti registrare in 32 minuti da Jayson Tatum, rientrato solo pochi giorni fa dopo i dieci mesi di stop per l’infortunio al tendine d’Achille.

Victor Wembanyama, out nell’ultima partita, torna subito da protagonista nel successo dei San Antonio Spurs per 115-102 sugli Charlotte Hornets. Il gigante francese mette la firma sul trionfo con una prestazione da 32 punti, 12 rimbalzi, otto assist e una tripla doppia sfiorata. Si consolida il secondo posto nella Western Conference, grazie a uno storico che vede gli Spurs vincitori di 17 delle ultime 19 partite in questa regular season. Gli Atlanta Hawks passeggiano contro i Milwaukee Bucks e si impongono per 122-99 grazie a una prestazione da 30 punti di CJ McCollum e alla tripla doppia da 23 punti, 12 assist e 10 rimbalzi di Jalen Johnson. Vittorie anche per Philadelphia (104-97 su Brooklyn) e Sacramento (118-109 sui Los Angeles Clippers).

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