Fontana “Rigore Borsellino ispirazione per chi combatte mafie”

ROMA (ITALPRESS) - "Il rigore morale di Paolo Borsellino è ancora oggi ispirazione per chi continua a combattere la criminalità organizzata. Il suo esempio deve essere custodito a beneficio delle giovani generazioni". Lo ha detto il presidente, Lorenzo Fontana, in occasione di una cerimonia in memoria di Paolo Borsellino alla Camera. abr/gtr (Fonte video: Camera dei deputati)