Fontana riceve il presidente della Mongolia

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha ricevuto, a Palazzo Montecitorio, il Presidente della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa. La visita istituzionale si inserisce in occasione del 55mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Mongolia e Italia. Il Presidente Fontana ha sottolineato gli ottimi rapporti di amicizia tra i rispettivi Paesi e auspicato il rafforzamento della cooperazione parlamentare. sat/mca2 Fonte video: Camera dei Deputati