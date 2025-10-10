Fontana “Rapporti Lombardia-Giappone sempre più stretti”

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - "Abbiamo sottoscritto un memorandum con la prefettura di Osaka: è una collaborazione che dura da anni, che ha già dato buoni risultati: abbiamo voluto ribadire l'impegno e l'interesse a stringere sempre di più i rapporti con il Giappone e in particolare con questa prefettura che per certi versi è paragonabile alla Lombardia, come numero di abitanti, come PIL, come capacità di essere innovatrice, e al contempo anche legata al passato e alla sua storia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della firma di un Memorandum con la Prefettura di Osaka in occasione dell'Expo 2025. col/fsc/gsl