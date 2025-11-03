Fontana “Primarie nel centrodestra per il candidato sindaco di Milano? Non fanno parte della mia cultura”

MILANO (ITALPRESS) – L‘ipotesi di primarie nel centrodestra per decidere il prossimo candidato sindaco di Milano “non fa parte della mia cultura e quindi non sono in grado di valutare il discorso. Molte volte dalle primarie nascono anche un po’ di pasticci, come è successo in tante realtà, però può essere un’idea”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento “Starting Finance Investment Meeting” a Milano.

– foto xh7/Italpress –

(ITALPRESS).