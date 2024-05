MILANO (ITALPRESS) – In vista delle prossime elezioni europee dell’8 e del 9 giugno, Assimpredil Ance, e Confservizi Lombardia, organizzano un incontro con alcuni candidati alla Parlamento Europeo per approfondire i temi principali che dovranno essere affrontati nella prossima legislatura a Bruxelles.

L’incontro dal titolo: “Costruire un’Europa più sostenibile: strategie e programmi per il futuro” è in programma domani alle 14.30 presso la sede di Assimpredil Ance in Via San Maurilio 21 a Milano. Nel corso dell’incontro, saranno affrontati temi cruciali legati alla costruzione di un’Europa più sostenibile, con particolare attenzione ai settori del lavoro, del mercato, dell’innovazione e della sostenibilità.

All’evento parteciperanno: Elena Bonetti – Azione – Siamo Europei; Maria Angela Danzì – Movimento 5 Stelle; Carlo Fidanza – Fratelli d’Italia; Pierfrancesco Maran – Partito Democratico;

Letizia Moratti – Forza Italia; Raffaella Paita – Stati Uniti d’Europa; Alessandro Panza – Lega.

I candidati avranno l’opportunità di esporre le loro posizioni e proposte riguardo all’accesso competitivo alle risorse produttive, alla tutela del made in Italy e all’implementazione della produzione nazionale. Inoltre, saranno discussi gli strumenti e le azioni necessarie per sostenere le piccole e medie imprese nell’accesso all’innovazione, in particolare quella legata alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

Altri temi di rilievo saranno la carenza di alloggi, la povertà energetica e la necessità di infrastrutture per la transizione verde e digitale in Europa. Saranno esaminati modelli di finanziamento adeguati e flessibilità negli aiuti di Stato per raggiungere gli obiettivi comuni, nonché l’importanza di garantire alloggi sostenibili e accessibili e combattere la povertà energetica.

Infine, si analizzerà il ruolo delle utility pubbliche nel contesto delle politiche ambientali europee, evidenziando la necessità di investimenti e soluzioni innovative per promuovere la sostenibilità e l’economia circolare, nonché affrontare i cambiamenti climatici.

“Riteniamo che questi temi siano strategici e prioritari per l’Unione Europea – affermano Regina De Albertis e Yuri Santagostino, presidenti di Assimpredil Ance e Confservizi Lombardia – la costruzione di un’Europa più sostenibile richiede un impegno comune e una visione condivisa, e questo incontro rappresenta un’opportunità per approfondire le proposte dei candidati e promuovere il dibattito costruttivo fondamentale per il nostro futuro”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).