MILANO (ITALPRESS) – “Lavoreremo su quella che è la percezione in questo momento della sicurezza. Vedo che da quello che leggo si avverte un certo clima generale, sebbene il trend criminale sia in decremento e i risultati siano in continua crescita, comunque si avverte certamente una sensazione generale di insicurezza. E’ dovuto anche al fatto che a Milano c’è un fenomeno di ipermediazione e qualsiasi cosa assume un rilievo internazionale. Cercheremo anche di lavorare meglio sulla comunicazione e sui risultati della Polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine”. Lo ha dichiarato il nuovo Questore di Milano, Bruno Megale, oggi alla conferenza stampa di insediamento. Il questore ha inoltre evidenziato le sue esperienze professionali: “Ho trascorso 15 anni a Milano, dal 2000 al 2015. Oggi per me è un felice ritorno. Cercherò di colmare questi gap di conoscenze perchè manco da 9 anni, dal 2015 da Milano. Un pò di esperienza l’avevo maturata nel corso degli anni in questa città e so quali sono le dinamiche più importanti da andare ad affrontare. Trovo una questura eccellente, ho visto che i risultati sono ottimi, un’ottima base di partenza. Per questo vorrei ringraziare il mio predecessore Petronzi per l’eccellente lavoro che è stato fatto in questi anni”.(ITALPRESS).

Foto: xp2