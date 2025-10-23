Fontana incontra gli Alfieri del Lavoro “Continuate a voler imparare”

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha incontrato a Montecitorio, nella Sala Aldo Moro, i venticinque Alfieri del Lavoro 2025, studenti provenienti da 14 regioni italiane, e in un caso anche dall'estero, selezionati tra i migliori diplomati del Paese. “Il Parlamento è casa vostra ed è un piacere avervi qui - ha detto Fontana —. Vedere in voi passione, competenza e desiderio di contribuire al bene comune è un segno di speranza per tutto il Paese. Conservate sempre la curiosità di scoprire cose nuove. Imparare è un percorso continuo e non bisogna smettere di approfondire anche le cose che si pensa di sapere già. La cultura è consapevolezza che apre al dialogo. E una delle consapevolezze che bisogna tenere a mente è il valore delle istituzioni, del Parlamento, del libero voto". "Continuate a studiare e a sognare in grande, senza mai perdere il legame con i vostri territori e con i valori fondamentali”, ha poi concluso il presidente della Camera. sat/mca1 (Fonte video: Camera dei Deputati)