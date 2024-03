MILANO (ITALPRESS) – La direttiva europea sulle case green approvata ieri “è veramente una follia inaccettabile”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Pirelli. “Soprattutto è una follia il fatto che non si tenga conto della realtà dei diversi paesi e della realtà sociale – ha spiegato – Lo si farà con calma e con i tempi che chiederanno un passaggio di questo genere, ma non si possono imporre date ultimative perchè c’è una gran parte della nostra società che non può rispettare questi termini”. “E’ una follia che dimostra come l’Europa su certi argomenti sia spinta solo dall’ideologia e non abbia nessun collegamento con la realtà. Speriamo che presto i cittadini europei facciano capire a questi demagoghi che è meglio che la smettano”, ha concluso Fontana. (ITALPRESS).

Foto: xh7