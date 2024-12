Fontana “Dialogo e solidarietà prevalgano su guerra e indifferenza”

ROMA (ITALPRESS) - "Lo spirito natalizio è anche sinonimo di memoria, radici e identità. Il senso di appartenenza alle nostre comunità che infonde il Natale ci fa sentire parte di un’unica famiglia. È nei momenti difficili che la comunità ci dà la forza e il coraggio per andare avanti e per costruire un futuro migliore. Ecco perché il nostro pensiero va alle persone meno fortunate. A chi vive nelle zone martoriate dalle guerre. Soprattutto ai bambini costretti a convivere con la paura, la fame e la devastazione". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento in Aula a Montecitorio in occasione del Concerto di Natale. "In questi giorni, il ricordo e la nostra vicinanza vanno al popolo tedesco, per i gravi fatti avvenuti a Magdeburgo e che ci lasciano sconvolti - ha aggiunto Fontana -. Queste considerazioni devono spingerci ad agire in concreto per realizzare un mondo dove il dialogo e la solidarietà prevalgano sulla guerra e sull’indifferenza". sat (fonte video: Camera dei Deputati)