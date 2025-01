Fontana “Bando internet satellitare aperto a tutti”

MILANO (ITALPRESS) - "Bisogna stare attenti a fare certe affermazioni, altrimenti si rischia di creare qualche disturbo e anche qualche reazione. Noi il bando non lo abbiamo ancora visto, finché non è stato pubblicato, perché è un compito di Aria. È un bando che va nella direzione della sperimentazione. Tutte le società che vorranno partecipare parteciperanno e adesso vedremo quanti sono quelli che ". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le polemiche sul bando per la sperimentazione di internet satellitare complementare alla fibra, che secondo alcuni sarebbe disegnato per la società Starlink di Elon Musk. xm4/ads/mrv