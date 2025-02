ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto anniversario dalla scomparsa, le istituzioni ricordano Luca Attanasio, vittima di un tragico attentato a Goma, nel corso del convegno, alla Camera, “Al servizio delle istituzioni con dedizione e coraggio. In ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo”.

“Quella di oggi è un’occasione importante per evidenziare l’impegno civile dell’ambasciatore Luca Attanasio. Egli ha lasciato un segno profondo nelle Istituzioni e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Era un diplomatico apprezzato e stimato per la sua professionalità, competenza e l’alto senso del dovere. E, prima di tutto, era un uomo di valori e di grande umanità – ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana -. Luca, come amava farsi chiamare da tutti, viveva il suo lavoro come una missione. Con passione, dedizione e un’instancabile voglia di aiutare il prossimo. In prima linea, a costruire ponti tra culture. Luca Attanasio ha sacrificato la propria vita per quella terra martoriata da conflitti, fame e povertà. Fino all’ultimo dei suoi giorni si è impegnato a favore di programmi umanitari a sostegno della cooperazione internazionale per lo sviluppo dell’Africa e per migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili”.

Il nostro ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo fu ucciso il 22 febbraio 2021 da un commando armato, nell’attentato hanno perso la vita anche il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. “Il loro ricordo è vivo nella Repubblica e costituisce un esempio di dedizione al servizio delle istituzioni nella costruzione di pace tra i popoli – le parole di Zakia Seddiki Attanasio, moglie di Luca e presidente della Fondazione Mama Sofia -. E’ proprio l’uomo delle istituzioni che oggi celebriamo, il suo senso dello Stato, nonché la passione e l’amore con cui svolgeva il suo lavoro. Il suo ricordo non è solo memoria, è eredità viva, la sua memoria e il suo lascito sono un patrimonio prezioso per l’Italia intera, un esempio di valore che merita di essere custodito con rispetto e responsabilità. La pace è un impegno quotidiano che nasce dal cuore di tutti noi, il futuro si nutre di fiducia e non di paura”.

In un messaggio, Antonio Tajani, ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale e vicepresidente del Consiglio, ha parlato di “altissimo esempio di coraggio e dedizione al servizio, diplomatici e carabinieri, la storia esemplare di Luca e è quella di un rapporto simbiotico tra queste due categorie di servitori dello Stato, che mettono davanti a tutto l’impegno nell’onorare le istituzioni che rappresentano”.

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito ha sottolineato che “ricordare oggi l’ambasciatore Attanasio non vuol dire soltanto onorare la memoria di un servitore dello Stato, è riduttivo circoscrivere il valore del suo esempio, al loro sacrificio ci unisce un sentimento di gratitudine, il ricordo di Luca non può e non deve risolversi in una commemorazione perchè la sua storia ci parla ancora, è un racconto di vita, di impegno, di futuro, oggi la luce del suo impegno continua a splendere grazie alla Fondazione Mama Sofia”.

Per il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, “il loro sacrificio ci ricorda, ancora una volta, i pericoli che affronta chi serve il nostro paese, chi si impegna per promuovere la pace e la stabilità, e quanto alto sia il prezzo che a volte si paga per costruire la pace, nessun sacrificio sarà dimenticato. L’Italia è da sempre impegnata nelle missioni di pace e lo fa per promuovere il dialogo, per abbattere muri e costruire ponti”.

La Fondazione Mama Sofia porta avanti anche progetti legati alla sanità: “sono lieto di accumunare il ministero della Salute alla memoria di uomini delle istituzioni che hanno fornito una così alta testimonianza di dedizione ai valori civili”, il commento di Orazio Schillaci, ministro della Salute.

