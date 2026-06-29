ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – “La Nato è forte quando è unita. È credibile quando, oltre a reagire, è in grado di prevenire le crisi. Ed è legittimata quando i Parlamenti partecipano ai processi decisionali, controllano l’attuazione delle scelte compiute e si assumono le proprie responsabilità davanti ai cittadini. Proprio per questo il ruolo della sua Assemblea parlamentare è essenziale”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al vertice parlamentare dell’assemblea Nato in corso a Istanbul.

Fontana ha fatto uno specifico riferimento anche all’importanza strategica del fianco Sud dell’Alleanza. “La stabilità del Mediterraneo è stabilità euro-atlantica; la sicurezza dell’Africa e del Medio Oriente è anche sicurezza dell’Europa; e la libertà di navigazione, l’efficienza delle infrastrutture critiche e la protezione delle catene di approvvigionamento rappresentano interessi comuni di tutti gli alleati, indipendentemente dalla loro collocazione geografica”. Per Fontana “occorre rafforzare la coesione politica, sviluppare capacità militari credibili e promuovere una cultura della sicurezza condivisa”.

– foto da video Camera dei Deputati –

(ITALPRESS).