Fontana “Arrivo Trump per le Olimpiadi? Non sappiamo, nel caso sarà benvenuto”

M\ILANO (ITALPRESS) - Sulla possibile presenza a Milano del presidente Usa, Donald Trump, se la nazionale statunitense dovesse giocare la finale di hockey maschile dei Giochi invernali "per ora non siamo stati preallertati, se verrà sarà il benvenuto come sono benvenuti tutti coloro che hanno voluto partecipare sia come tifosi sia come rappresentanti istituzionali a queste grandi Olimpiadi". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'incontro 'Valtellina destinazione Giochi Olimpici'.