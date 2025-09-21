Fontana a Pontida “Lombardia locomotiva d’Italia, Roma conceda più autonomie”

PONTIDA (BERGAMO) (ITALPRESS) – “Siamo la regione locomotiva d’Italia e che raggiunge i migliori risultati a livello europeo. Dobbiamo continuare su questa strada, anzi dobbiamo migliorarla. Per fare questo, abbiamo bisogno che ci vengano concesse più autonomie, più libertà dalla burocrazia e dal potere centralistico romano perché altrimenti noi riusciamo a correre. La Lombardia vuole liberarsi da questi vincoli che sono la prova di un potere centralistico che tarda a venire meno e non capisce che il mondo sta cambiando. Il futuro sta nel rilancio dei territori”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana dal palco del raduno della Lega a Pontida.

“Il primo firmatario della Carta della Lombardia è stato Umberto Bossi, ancora combattente per la causa dell’autonomia e del federalismo. La Carta dice che per continuare a correre ci servono subito alcune misure, non possiamo aspettare l’autonomia. Il ministro Calderoli sta facendo un lavoro disumano, ma la palude romana cerca di rallentare il suo lavoro”, ha aggiunto il governatore lombardo.

