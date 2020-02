“Pastore e Mkhitaryan si sono allenati, l’ultimo un po’ meglio del primo: entrambi saranno convocati”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia dell’anticipo di campionato con il Bologna che segue alla pesante sconfitta con il Sassuolo. “Non ci sono stati solo errori di mentalità, i giocatori ed io abbiamo sbagliato anche tecnicamente e tatticamente – spiega il mister dei giallorossi in conferenza stampa – E’ stato soprattutto un problema di approccio alla partita: quando si sbaglia, come successo, in occasione dei due primi gol, la squadra perde in equilibrio ed è andata meglio solo nella ripresa. Stiamo lavorando per avere una mentalità sempre ambiziosa e vincente, che invece non abbiamo avuto in tre-quattro partite”. “Con il Sassuolo non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma per come abbiamo giocato, però per me è difficile capire come la Roma possa avere così tanti cartellini gialli – prosegue il mister portoghese – La linea arbitrale non è la stessa per tutte le squadre in Serie A. Noi non siamo una squadra che fa tanti falli cattivi da giustificare un grande numero di cartellini gialli”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia dell’anticipo di campionato con il Bologna che segue alla pesante sconfitta con il Sassuolo. “Se ritengo utili gli interventi dei dirigenti negli spogliatoi? Non è cambiato niente, non voglio parlare di quello che succede negli spogliatoi – ammette Fonseca – Sono sempre io quello che parla con i giocatori. Ogni volta che perdiamo è sempre un dramma, ma dobbiamo sempre essere equilibrati. Siamo tutti insieme, società allenatore e giocatori. Non c’è dubbio su questo”.

(ITALPRESS).