Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo, il sottosegretario Mazzi incontra Agis e Federvivo

ROMA (ITALPRESS) – Il Sottosegretario di Stato alla cultura Gianmarco Mazzi, insieme al Direttore Generale Spettacolo del MiC Antonio Parente, ha incontrato a Roma le delegazioni di AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) e Federvivo. Presenti all’incontro il Presidente di AGIS Francesco Giambrone, il Vicepresidente Filippo Fonsatti e il Presidente di Federvivo Marco Parri, assistiti dal Segretario Generale Domenico Barbuto.

I rappresentanti di AGIS, si legge in una nota, hanno evidenziato la preoccupazione legata alle possibili criticità di avvio di un nuovo triennio. Il Sottosegretario Mazzi “ha preso atto dei temi esposti, manifestando la volontà di studiare e condividere iniziative adeguate che tengano conto delle esigenze espresse”.

Il Presidente di AGIS Francesco Giambrone “ha ringraziato il Sottosegretario per l’attenzione dimostrata verso le istanze del settore, che rappresenta un’importante fonte di occupazione per centinaia di migliaia di lavoratori”. AGIS, conclude la nota, “ha confermato la propria disponibilità a proseguire il dialogo e la collaborazione con il Ministero della Cultura, al fine di individuare soluzioni per la tutela e il sostegno del comparto”.

